Nach Landung der Weltraumsonde: Japan zeigt Bilder vom Mond

Historische Bilder: Japan ist am Wochenende die Landung auf dem Mond gelungen. Nun gabe es erste Erkenntnisse.

Die japanische Weltraumbehörde Jaxa hat erste Bilder von der historischen Landung ihrer Weltraumsonde Slim auf dem Mond veröffentlicht. Dem Raumfahrzeug sei "eine punktgenaue weiche Landung gelungen", erklärte Jaxa am Donnerstag bei der Veröffentlichung erster Bilder von der Landung auf dem Erdtrabanten. "Der Landepunkt ist nachweislich 55 Meter vom Zielpunkt entfernt."

Die erfolgreiche Mondlandung von Slim - abgekürzt für "Smart Lander for Investigating Moon" - sorgte für Japan am Samstag für großen Jubel. Doch die Freude währte nicht lange: Das Mini-Raumschiff habe wegen Problemen mit der Stromversorgung abgeschaltet werden müssen, erklärte die Raumfahrtbehörde am Montag. Zeitgleich mit dieser schlechten Nachricht äußerte Jaxa aber die Hoffnung, dass bei günstiger Sonneneinstrahlung auf die Solarzellen von Slim noch ein Neustart gelingen könnte.