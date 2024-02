So haben wir die Berlinale erlebt

Sharon Stone in Berlin: Auch bei der 74. Berlinale waren wieder viele Stars in der Stadt.

Ab morgens um 9 Uhr sitzen einige von uns in den Kinos und schauen Filme, um dann darüber zu berichten. Abends stehen wir am Roten Teppich und hoffen auf launige Interviews mit den Stars. Und alle sind wir froh, dass es dieses Jahr nicht so kalt ist.