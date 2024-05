Angriffe auf Politiker: So gefährlich kann Wahlkampf sein

Die AfD hat kürzlich bei der Bundesregierung nachgefragt , wie viele Angriffe auf Politiker dort gezählt wurden - nicht speziell zu Kommunalpolitiker*innen, sondern gemünzt auf alle politischen Ebenen. Dabei fällt auf: Waren noch 2019 vor allem Vertreter*innen der AfD Ziel von Anfeindungen, verlagerte sich der Hass 2023 vermehrt auf die Grünen. Für die AfD wurden 2023 nach vorläufigen Zahlen bundesweit 478 Fälle aktenkundig, für die Grünen 1.219. Insgesamt sind die registrierten Straftaten seit 2019 für alle Parteien zusammen gestiegen - von 2.267 in 2019 auf 2.790 in 2023. Die meisten Gewaltdelikte gab es in jedem Jahr gegen die AfD.