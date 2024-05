Matthias Ecke: SPD-Mann muss nach Angriff operiert werden

Beim Befestigen von Wahlplakaten für die SPD am späten Freitagabend schlugen vier Unbekannte auf einen 41-Jährigen ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er habe im Krankenhaus medizinisch versorgt werden müssen. Laut Angaben der SPD Sachsen handelt es sich dabei um Ecke. Der Europaabgeordnete müsse demnach operiert werden.

Übergriffe auch bei anderen Plakatierteams

Nach Angaben der SPD Sachsen gab es daneben auch bei anderen Plakatierteams Einschüchterungsversuche, Plakatzerstörungen und Beleidigungen. Minuten zuvor attackierte laut Polizei bereits eine vierköpfige Gruppe einen 28-jähriger Wahlkampfhelfer der Grünen ebenfalls beim Plakatieren. Die Täter schlugen und traten ihn, auch der 28-Jährige wurde verletzt. Die Ermittler des Staatsschutzes gehen aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibungen sowie der zeitlichen und örtlichen Nähe davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.

