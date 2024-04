Angriffe gegen Wahlkampfhelfer in Brandenburg und Sachsen

Beim Anbringen von Wahlplakaten in Sachsen und Brandenburg sind am Wochenende mehrere Menschen angegriffen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entriss in Sachsen ein bislang unbekannter Mann einem 37-jährigen Mitglied der Grünen am Samstag in Chemnitz eine Leiter und schlug mit ihr auf ein Plakat ein.