Kommunalpolitiker in Brandenburg: Angefeindet, angegriffen

14 Kreistage,

4 Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte,

409 Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte,

1 Verbandsgemeindevertretung,

die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden und Städte,

in den Ortsteilen die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher oder Ortsbeiräte.

Am 9. Juni finden in Brandenburg - parallel zur Europawahl - die landesweiten Kommunalwahlen statt. Es werden gewählt:Bei der letzten Kommunalwahl lag die Wahlbeteiligung bei 58,4% - ein Anstieg von 26,9% gegenüber der Wahl im Jahr 2014. In Brandenburg wird am 22. September 2024 auch ein neuer Landtag gewählt.