Kanzler-Kandidatur: Wer kann CDU-Mann Merz noch stoppen?

Parteivorsitzender im dritten Anlauf, Fraktionschef der Union und Oppositionsführer im Bundestag - Friedrich Merz ist (fast) ganz oben angekommen. Hat er das Zeug zum nächsten Kanzler? 16.04.2024 | 43:43 min

Eine Band spielt "Don't stop me now", Friedrich Merz und seine Frau Charlotte wippen im Takt bei der Siegerehrung der Bob-WM auf dem Marktplatz von Winterberg. Das Paar scheint fröhlich, hält Händchen, beide tragen an diesem Februarabend wärmende Mützen, die Harmonie ist spürbar.

Merz, 68, steht in diesem Frühjahr vor einer der größten Entscheidungen seines Lebens: Will er im kommenden Jahr gegen Olaf Scholz antreten? Will er Bundeskanzler werden? Wer kann ihn noch stoppen? Es sind die Fragen, die immer im Raum stehen, wenn man den Vorsitzenden der CDU in diesen Tagen begleitet.

Merz: Zwischen Heimat und Haifischbecken

Charlotte Merz, die Frau an seiner Seite, tritt selten öffentlich auf. Der Politiker-Alltag ihres Mannes in Berlin ist hier im Hochsauerland weit weg.

Charlotte Merz ist Richterin und Direktorin des Amtsgerichts in Arnsberg. Eine zugewandte, geerdet scheinende Frau, deren juristischer Alltag aus den kleinen und größeren Verbrechen besteht, die hier in der Region passieren.

Das Ehepaar Merz hat drei erwachsene Kinder und sechs Enkel. Hier ist ihre Heimat, ihre Basis. "Mein Mann", sagt Charlotte Merz, "braucht die Familie". Für Friedrich Merz sei ihre Unterstützung wichtig, auch dass sie ihn trage.

Er braucht die Familie als Kraftquelle am Wochenende. Einfach um aufzuladen, fern des Haifischbeckens Berlins. Charlotte Merz

CSU-Chef Söder und CDU-Mann Wüst als Konkurrenten?

Doch die Haifischbecken auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur liegen nicht nur in Berlin, sondern auch in München, und womöglich sogar in Düsseldorf.

Noch stellt keiner der parteiinternen Konkurrenten eine mögliche Kandidatur von Merz in Frage. Doch ob das so bleibt? Ungewiss. Armin Laschet , der letzte Unions-Kanzlerkandidat, meint schmunzelnd:

Markus Söder sagt, sein Platz sei in Bayern. Das hat er mir auch schon mal gesagt. Armin Laschet, CDU

Das Ende ist bekannt, ein wochenlanger öffentlich ausgetragener Machtkampf in der Union, Querschüsse aus München während des Wahlkampfes und eine krachend verlorene Bundestagswahl 2021

CDU-Chef Merz hat die Kooperation mit der Ampel aufgekündigt. Die Gräben zur Ampel vertiefen sich. Welche Rolle spielt Kanzler Scholz? 11.02.2024 | 6:25 min

Bundestagswahl 2021: Niederlage mit Sprengkraft

Interviews mit den Beteiligten - Merz, Laschet und Markus Söder - zeigen, welche Sprengkraft die gemeinsame Niederlage auch heute noch hat. Denn die Analyse der damaligen Krise, könnte unterschiedlicher nicht sein:

Laschet verweist auf eine Allensbach-Umfrage vom Wahltag 2021: "Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt." Eine überwältigende Mehrheit habe die Union für nicht geschlossen gehalten. "Der Konflikt, die Störungen, die Sticheleien" aus München hätten "das Wahlergebnis mitbeeinflusst".

Das deckt sich mit der Rückschau von Merz. Die Uneinigkeit in der Union sei "ein Grund, wenn nicht sogar der wesentliche Grund" dafür gewesen, "dass wir diese Bundestagswahl so dramatisch verloren haben."

CDU-Chef Friedrich Merz, sein Parteikollege Armin Laschet und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, ziehen unterschiedliche Schlüsse aus der verlorenen Bundestagswahl 2021. 18.04.2024 | 1:00 min

Söder: Behauptung "geradezu abenteuerlich"

Im Interview wird klar, dass Söder bei diesem Thema auf Konfrontationskurs geht: "Wer das behauptet hat, hat natürlich Null mit der Realität zu tun gehabt." Es sei "geradezu abenteuerlich" so etwas zu behaupten.

Wenn in NRW die Leute den Kandidaten aus NRW nicht gewählt haben, dann liegt es ja wohl nicht daran, dass im fernen Süden mal jemand ein bisschen mit dem Mundwinkel gezuckt haben könnte. Markus Söder, CSU-Vorsitzender

Das sei eine typische Ausrede. Wie beim Fußball, wenn nach einer Niederlage der Schiedsrichter, die Zuschauer oder der Platz schuld gewesen sein soll. "Schuld ist der, der die Verantwortung hat. Das war damals aus meiner Sicht klar."

Versöhnung und Einsicht klingen anders. Merz weiß, dass Söder mitziehen muss. Er sagt, sie hätten eine klare Abmachung getroffen, "dass wir im Spätsommer den Kanzlerkandidaten der Union gemeinsam vorschlagen." Dass müsse auch so bleiben, man brauche ein Jahr Vorlauf, um mit dem richtigen Kandidaten in die Bundestagswahl zu gehen.

Mit ihrem Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm positioniert sich die CDU für die anstehenden Wahlen 2024. 13.01.2024 | 1:57 min

Kanzlerkandidatur: Friedrich Merz und der Faktor Familie

Ob Merz tatsächlich Kanzlerkandidat werden will, lässt er offen. Auch an diesem kalten Abend mit Ehefrau Charlotte im Hochsauerland. Die Coverband auf der Bühne der Siegerehrung der Bob-WM spielt inzwischen "Highway to Hell", das Ehepaar singt mit.

Friedrich Merz ist ein Familienmensch, das macht die Entscheidung nicht einfacher: "Ich weiß, dass das, was ich tue, was ich sage, was ich mache, mit einer manchmal auch umstrittenen Persönlichkeit in der Öffentlichkeit, unmittelbare Auswirkungen auch auf meine Kinder und vor allem auf meine Enkelkinder hat. Auch meine Frau hat etwas damit zu tun. Wir sind seit über 40 Jahren verheiratet."

Ich habe das Schicksal vieler Politiker-Ehen vor Augen, die gescheitert, an der Politik zerbrochen sind. Der Preis wäre mir zu hoch. Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender

Ehefrau Charlotte: "Entscheidung trifft jeder Mensch alleine"

Wenn man Freunde und Bekannte des Ehepaars Merz vertraulich fragt, ob der CDU-Chef antreten wird, sind sich alle einig: Ja, er will. Es gäbe nur einen Menschen, der ihn noch stoppen könne. Nicht Hendrik Wüst, nicht Markus Söder, sondern seine Frau Charlotte.

Sie selbst weist das weit von sich. Natürlich habe ihr Mann eine Begabung für hohe Ämter und man rede darüber, "aber die Entscheidung über sowas trifft jeder Mensch alleine". Klar rede man darüber, ob etwas mitgetragen werde.

Aber ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass der Ehepartner mitbestimmt. Charlotte Merz