Angriff auf AfD-Politiker: Polizei ermittelt

Andreas Jurca ist Vorsitzender der AfD Augsburg Stadt, Stadtrat, Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag in München und Kandidat für die Partei bei der Landtagswahl am 8. Oktober im Wahlkreis Schwaben. In einer Pressemitteilung erklärt die AfD, Jurca sei in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einer Grillfeier auf dem Heimweg gewesen.