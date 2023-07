Der damalige Fraktionschef der Linken in Forst, Ingo Paeschke, nahm in diesem Zusammenhang auch an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der AfD teil, die für viel Aufsehen sorgte. Paeschke argumentierte damals, dass man eben "andere Mehrheitsverhältnisse als auf Bundesebene" habe und es die Möglichkeit geben solle, "aus Sicht des Sachverhalts zu entscheiden und nicht über Abgrenzungsbeschlüsse". Paeschke wurde anschließend von der Landesschiedskommission der Brandenburger Linkspartei aus der Partei ausgeschlossen. Das ist auch das von Schirdewan angesprochene Ausschlussverfahren, in Waren an der Müritz gab es nämlich keines.