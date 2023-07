Ewiger Liebesrausch wäre nicht gesund

Herzklopfen und Kribbeln im Bauch, ständig an den anderen denken, kaum schlafen oder essen - wer so richtig verknallt ist, fühlt sich wie auf Droge. Denn wenn wir uns verlieben, ist in unserem Hirn ein Cocktail aus Hormonen aktiv. Wir schütten mehr Dopamin aus, das lässt uns euphorisch fühlen und steigert das Verlangen nach unserem Partner. Dieser Rausch ist ähnlich zu dem, was Kokain oder Alkohol in uns auslösen.