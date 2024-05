Individuelle Gesundheitsleistungen stehen in der Kritik

Individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGeL, stehen in Verruf, unnötige oder gar schädliche Untersuchungen zu sein. Einige Experten fordern sogar ein Verbot der Selbstzahlerleistungen.

IGeL verbieten - das forderte jüngst der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Stefan Schwartze für einige Selbstzahlerleistungen, auch bekannt als Individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGeL. Wenn IGeL keinen erwiesenen Nutzen hätten, ja sogar schaden könnten, sollten sie nicht angeboten werden dürfen, so Schwartze weiter.

