Schmerzen in Füßen und Zehen: Was hilft bei Fußfehlstellung?

Viele kennen es nur zu gut: Veränderungen an den Füßen, die beim Gehen schmerzen. Die gute Nachricht: Regelmäßige Fußgymnastik kann einiges bewirken. So geht’s.

Was Sie hier lesen, ist "für die Füße" - und zwar im positiven Sinne. Denn die werden von vielen eher stiefmütterlich behandelt. Meistens so lange, bis Beschwerden auftreten. Schuld sind nicht selten erworbene Veränderungen an den Füßen wie ein Knick-Senk-Spreizfuß.