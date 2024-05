Pilzinfektion auf dem Kopf: Woher kommt der Hautpilz?

Hautärzte beobachten, dass die Infektionszahlen in letzter Zeit zunehmen. Auch Andreas Maronna, Dermatologe an der Universitätsklinik Erlangen, sieht in der Ambulanz der Hautklinik Betroffene, die sich mit dem Pilz infiziert haben, meist junge Männer und Kinder. Der überwiegende Teil gibt an, in einem Barbershop gewesen zu sein. Ursache für eine Übertragung des hochansteckenden Pilzes könne sein, dass Rasiermesser oder Scherköpfe möglicherweise nicht ordentlich desinfiziert würden, erklärt der Experte.