Haarausfall: Was bei der Haartransplantation zu beachten ist

Haartransplantationen - in Deutschland sehr teuer, in der Türkei bezahlbar. Die Nachfrage boomt, aber ist der Eingriff im Ausland auch sicher?

Ob in der Shampoo-Werbung oder in den Sozialen Medien - gerne stellen Männer mit dickem, glänzendem Haar ihre prachtvolle Mähne zur Schau. Immerhin sind Haare in unserer Gesellschaft ein Zeichen für Vitalität und Jugend.