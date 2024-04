Eine Alternative ist das Abtöten der Pflanzen mit heißem Wasser. Es ist ökologisch unbedenklich und bekämpft das Unkraut bis in die Wurzel, indem es die Zellstruktur der Pflanzen zerstört, sodass sie mit der Zeit absterben. Diese Anwendung muss jedoch mehrmals wiederholt werden und das Unkraut verbleibt erstmal im Boden. Auch hier ist zu beachten, dass das heiße Wasser an kalten Tagen Schäden an Steinen verursachen kann.