Flecken entfernen: Welche Hausmittel wirklich taugen

Fast jeder kennt diese Situation: Einmal nicht richtig aufgepasst und schon landet Tomatensauce auf der neuen Bluse oder dem Lieblingshemd. Nach dem Waschen gibt es oft die nächste Enttäuschung, wenn der Fleck weiterhin zu sehen ist. Bei den Flecken handelt es sich in der Regel um ein Gemisch aus Farbstoffen, Eiweißen, Fetten, Ölen, Pigmenten und Stärke.

Schnell sein lohnt sich bei Flecken

Generell gilt: Je eher der Fleck behandelt wird, desto besser löst er sich. Meist hilft es schon, die Stelle sofort mit Wasser und etwas Seife zu waschen. Falls beides gerade nicht zur Hand ist, kann laut Verbraucherzentrale Hamburg etwas Speichel das Eintrocknen verhindern, denn die in der Spucke enthaltenen Enzyme lösen Eiweiß, Fett und Stärke.

Beim Entfernen des Fleckes helfe Tupfen, keinesfalls solle gerieben oder gerubbelt werden, da sich die Textilfasern sonst aufrauen, rät der VerbraucherService Bayern . Das bringe den Fleck noch tiefer in das Material hinein.

Fettflecken mit Natron entfernen

Natron gilt als Fleckenwunder gegen Fett. Es wird mit warmem Wasser vermischt und ergibt so eine zähe Paste, die auf dem Fleck aufgetragen werden kann. "Es darf nicht zu flüssig sein von der Konsistenz, aber auch nicht zu pampig", weiß Textilreinigungsmeister Eldin Memic. Natron sollte mindestens 30 Minuten auf dem Fleck einwirken.

Flecken entfernen mit Gallseife

Gallseife wird als Seifenstück und in flüssiger Form angeboten. Sie besteht aus Rindergalle sowie Kernseife und ist schonend für die Umwelt. Die Enzyme der Rindergalle verstärken die emulgierende Wirkung der Seife. Sie kommen eigentlich bei der Verdauung zum Einsatz und entfernen der Verbraucherzentrale Hamburg zufolge als Bestandteil der Seife fett-, eiweiß- und farbstoffhaltige Flecken wie Öl Milch , Obst, Ketchup, Gemüse und Kinderfertignahrung

Waschsoda als Fleckenteufel

Das sogenannte Waschsoda, chemisch als Natriumkarbonat bezeichnet, wirkt in Wasser gelöst als starke Lauge. Diese lässt Flecken und Schmutz quellen und sich chemisch verändern, wodurch sie sich leichter vom Gewebe lösen. Es ist effektiv als Einweichmittel etwa für stark verschmutzte Arbeits- oder Sportkleidung. Für tierische Fasern aus Wolle und Seide eignet sich Soda jedoch nicht, da es die Fasern schädigt.

Bei der Anwendung von Waschsoda sollten Gummihandschuhe getragen werden, da die Lauge raue Hände und brüchige Fingernägel verursachen kann. Zudem sollte das Mittel nicht in die Augen gelangen oder eingeatmet werden. Waschsoda ist laut Verbraucherzentrale Hamburg in Pulverform preiswert in Drogeriemärkten und Lebensmitteldiscountern erhältlich.