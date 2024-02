Frühjahrsputz: Vier Reinigungsmittel genug für Küche und Co.

Welche Reiniger taugen wirklich? 04.04.2023 | 5:09 min

Neutraler Allzweckreiniger

"Desinfektionsmittel in Haushaltsreinigern sind oft ohnehin zu niedrig dosiert, um wirklich desinfizierend zu wirken", so die Verbraucherzentrale. "Die Folge: Nur empfindliche Bakterien werden unschädlich gemacht und die unerwünschten, widerstandsfähigen Keime nehmen Überhand."

Gelangen Desinfektionsmittel mit den Rückständen dieser Reinigungsmittel in die Kläranlage, können sie auch die "guten" Bakterien schädigen, die zur Zersetzung der Abfälle in der Kläranlage benötigt werden.

Handspülmittel

Küchenreiniger oder Scheuermilch

Sanitärreiniger oder Essigreiniger

Sanitär- oder Essigreiniger lösen Kalk und Urinstein. In Regionen mit sehr hohen Härtegraden im Trinkwasser treten oft starke Kalkablagerungen an Armaturen und Fliesen auf. Hier hilft die Verwendung von Zitronensäure. Reine Zitronensäure, die es in Drogeriemärkten zu kaufen gibt, ist stark ätzend. Sie wird dem Wasser beigemischt wird im Verhältnis ein Liter Wasser auf ein bis zwei Teelöffel Zitronensäure. Wer auf solche starken Kalklöser verzichten will, sollte nach jedem Duschen die Armaturen und die Fliesen mit einem Mikrofasertuch trocken reiben.