Rost entfernen: Hausmittel, die helfen

Zitronensäure ist eine organische Säure, die in vielen Früchten vorkommt, besonders reichlich in Zitrusfrüchten wie Zitronen Orangen und Limetten . Sie wird verwendet, um den Geschmack von Lebensmitteln zu verbessern. Als Säuerungsmittel trägt sie zur Regulierung des pH-Wertes bei. Und als Konservierungsmittel verlängert sie die Haltbarkeit von Lebensmitteln. In der Lebensmittel- und Reinigungsindustrie wird Zitronensäure in der Regel in Form von Zitronensäurepulver oder -lösungen verkauft. Zitronensäure kann, obwohl sie natürlichen Ursprungs ist, in konzentrierter Form schädlich sein und sollte nicht in großen Mengen unverdünnt eingenommen werden.