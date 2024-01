Stahlgipfel: Milliardenallianz in Deutschland

Thyssenkrupp hat tiefrote Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Nach Anteilen Dritter weist der Essener Konzern ein Netttoverlust von 2,1 Milliarden Euro auf. 22.11.2023 | 2:08 min

Warum ist der Stahl so wichtig?

Um auf grünen Stahl umstellen und im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, braucht das Stahlland Saarland dringend Fördergelder vom Bund. Ob die nach der Haushaltssperre kommen- ungewiss. 22.11.2023 | 1:51 min

Wie viel Fördermilliarden hat die Branche bereits erhalten?

Bund und Länder haben die stahlerzeugende Industrie in Deutschland bisher mit insgesamt fast sieben Milliarden Euro unterstützt. Doch damit wird die Förderung nicht enden. Neben dem Umbau will der Bund den laufenden Betrieb der Anlagen bezuschussen, um Hersteller wettbewerbsfähig zu halten.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wirkt sich auch auf die Stimmung bei der Wirtschaft aus. Es herrscht Unsicherheit, etwa bei der Stahlindustrie. Es gibt viele Fragezeichen. 22.11.2023 | 2:48 min

Worum geht es dabei genau?

Nicht mehr in Hochöfen , sondern in sogenannten Direktreduktionsanlagen wird der Stahl der Zukunft produziert. Der Prozess der Direktreduktion kommt zwar ohne CO2-intensive Kohle aus, verbraucht aber viel Strom. Strom, der für den Wasserstoff benötigt wird. Damit die Anlagen künftig mit grünem Wasserstoff betrieben werden können, muss der Strom aus erneuerbaren Quellen kommen. Ein ambitioniertes Vorhaben.

Grüner Wasserstoff brennt sauber. Das Öko-Gas soll die Welt vor der Erderwärmung retten. Ein Kick für den Klimaschutz? Oder ein milliardenteurer Irrweg? 25.04.2021 | 28:35 min

Ein Beispiel: Will Thyssenkrupp sein Stahlwerk in Duisburg klimaneutral betreiben, benötigt man nach Unternehmensangaben 45 Terawattstunden. Das ist der 4,5-fache Strombedarf der Stadt Hamburg. Grüner Strom ist derzeit, rechnet man das hoch auf sämtliche Stahlwerke in Deutschland, weder in diesen Mengen, noch zu wettbewerbsfähigen Preisen herzustellen.