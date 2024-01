Vegane Wolle? Die besten Alternativen für Mensch und Tier

Seit Jahren steht zudem die Praktik "Mulesing" in der Kritik. In Australien werden Schafen dabei präventiv Hautfalten im After- und Genitalbereich herausgeschnitten - oft ohne Betäubung. Damit wollen Farmer einem lebensbedrohlichen Fliegenmaden-Befall vorbeugen. Laut dem Deutschen Tierschutzbund rechtfertigt dies "aber noch lange nicht die höchst schmerzhaften Eingriffe".