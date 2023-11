Anbau ohne Pestizide: Wie sieht der Apfel der Zukunft aus?

… ist Pomologe, also Apfelkundler, und leitet seit 1995 das Obst-Arboretum Olderdissen in Bielefeld. In diesem speziellen Obstgarten sammelt er Apfelsorten, um den Genpool der alten Sorten zu erhalten. Diese werden von ihm skizziert und katalogisiert. Der Garten dient ihm auch zu Forschungszwecken.



Mit der von ihm und einigen Bio-Obstbauern vor 10 Jahren gegründeten ökologischen Züchtungsinitiative apfel:gut e.V. arbeitet er an neuen widerstandsfähigeren Sorten, die er durch Kreuzung alter, robuster Sorten züchtet.