Nicht alle Behörden gaben auf Anfrage an, welche Entsorgungskosten sie für die illegalen Halden in ihrem Zuständigkeitsbereich erwarten. In diesen Fällen kommt ein Schätzwert zur Anwendung, der auch von Behörden und Experten genutzt wird, um die Entsorgungskosten bei illegalen Halden zu berechnen.



Dieser Schätzwert beträgt 100 Euro pro Tonne zu entsorgender Abfälle. Dieser Betrag kann in der Praxis sowohl nach unten wie auch nach oben abweichen. Aber auch bei Fällen, in denen Behörden konkrete Entsorgungskosten angaben, bewegen sich diese im Durchschnitt rund um diesen Wert.