planet e.: Bockig, zickig und lammfromm

Schafe sind seit Jahrtausenden treue Begleiter des Menschen. Sie liefern Wolle und Fleisch. Schafe haben es eigentlich gut. Sie werden nicht in Produktionshallen gehalten, nicht dauerhaft in Ställe gepfercht. Schafe leben frei, schneien im kalten Winter ein und trotzen im heißen Sommer in Staub gehüllt draußen auf den Feldern der Hitze. Sie leben im Rhythmus der Natur, bewacht von ihren Hütehunden und geführt von ihrem Schäfer.



Doch Schafe geraten aus der Mode. Ihre Zahl sinkt beständig, weil Wolle und Fleisch der Tiere zu teuer sind im Vergleich zu Importen aus dem Ausland. Weniger als 1000 Schäfer leben noch hauptberuflich von ihrer Arbeit. Die Umwelt der Schafe hat sich seit biblischen Zeiten verändert - und damit auch ihre Aufgaben Da muss ein Schaf heute auch mal demonstrieren – auf der Wiese vor dem Bundespräsidialamt!



Die "planet e."-Dokumentation erzählt im Jahreslauf aus dem Leben einer Brandenburger Herde und liefert überraschende Erkenntnisse.