Trinkflasche reinigen: Wie man Bakterien und Keime vermeidet

Am besten lassen sich Beläge mechanisch mit einer Bürste entfernen. Doch manche Flaschen haben dafür einen zu engen Hals. Als Alternative kann auch Reis oder grobkörniges Salz verwendet werden. Einfach in die Flasche füllen, das Gefäß verschließen und dann kräftig schütteln. So werden die Beläge weggescheuert, was jedoch auf empfindlichen Materialien oder Glas Kratzspuren hinterlassen kann.