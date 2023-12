Tethered Caps: Warum es die Lass-mich-dran-Deckel gibt

Nicht nur bei Einwegflaschen, sondern auch bei Getränkekartons werden die Lass-mich-dran-Deckel in der EU Pflicht (Symbolbild).

Die EU-Kommission plant ein einheitliches Pfandsystem in Europa. Doch die deutschen Brauer sind skeptisch. Müssen bald alle Flaschen entsorgt oder eingeschmolzen werden?

Kampf gegen Plastik

Die Deckel-Dran-Maßnahme ist ein Puzzleteil im Kampf der EU gegen Plastikmüll . Müllzählungen an den Stränden Europas haben ergeben, dass Kunststoffe bis zu 85 Prozent der Meeresabfälle ausmachen - die Hälfte davon sind Einwegkunststoffartikel, darunter auch viele lose Verschlüsse. Ein Beispiel: Auf hundert Metern Nordseestrand wurden Marine Beach Litter zufolge mehr als 40 Kunststoff-Flaschendeckel gefunden.

Kunststoffe sind problematisch, weil sie sich nur sehr langsam zersetzen. Als Mikroplastik verbleiben sie Hunderte von Jahren in der Natur, werden von Tieren aufgenommen und landen wieder in unserem Nahrungskreislauf.

Mehrweg- und Pfandsystem in Deutschland

In Deutschland werden dank des gut funktionierenden Pfandsystems 97 Prozent der PET-Flaschen zurückgegeben - 95 Prozent mit Deckel. Das hat einen praktischen Grund: Der Deckel verhindert das Auslaufen von Getränkeresten.

In Europa sind Mehrweg- und Pfandsysteme aber noch die Ausnahme. Die Tethered Caps sollen EU-weit für mehr Recycling und weniger Plastikmüll in den Meeren sorgen - gemäß dem Motto: Was fest ist, fliegt nicht durch die Gegend.