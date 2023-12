Spinat, Pilze und Co.: Darf man die Lebensmittel aufwärmen?

Reste sollten niemals heiß oder noch warm in den Kühlschrank gestellt werden. "Das würde die Haltbarkeit der anderen Lebensmittel beeinträchtigen und für einen hohen Energieaufwand sorgen", erklärt Brigitte Bäuerlein. Am besten füllt man Reste direkt nach dem Essen in ein sauberes Gefäß und lässt sie abkühlen.