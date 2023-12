Palmöl: Wie man es ohne schlechtes Gewissen nutzen kann

Fast jedes zweite Produkt in deutschen Supermarktregalen enthält Palmöl. Für seinen Anbau werden riesige Flächen Regenwald gerodet und damit auch die Lebensräume vieler Tiere vernichtet. 27.10.2022 | 29:49 min

Palmöl findet sich sowohl in Lebensmitteln als auch in vielen Produkten aus unserem Alltag. Einige Beispiele:

Palmöl und Palmfett sind schlecht für Umwelt und Gesundheit

Positive Eigenschaften von Palmöl

Palmöl gewinnt an Beliebtheit

Raps, Soja, Sonnenblumen benötigen mehr Fläche beim Anbau

Ähnlich sehe es bei Raps und Sonnenblumen aus, die zwar nicht in den Tropen wachsen, aber auch mehr Fläche benötigen als Palmöl. "An jeden Ersatz müssen die gleichen Ansprüche an Nachhaltigkeit gestellt werden wie an Palmöl", so Petersen.