Welches Verpackungsmaterial umweltfreundlich ist

Nachhaltig einkaufen ist nicht einfach, besonders wenn es um Verpackungen geht. Die Auswahl ist groß: von Plastik über Papier, Glas und Stoff zum Bio-Plastik. Doch was ist besser für die Umwelt?

Stoffbeutel oder Plastiktasche?

Es kommt also darauf an, wie oft man die Tüte benutzt. Die beste Option ist, eine eigene Tasche zum Einkaufen mitzunehmen und sie so oft wie möglich wiederzuverwenden.