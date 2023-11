Kita-Plätze fehlen: Unpopuläre Ideen gegen "Kollaps" gesucht

Fast 400.000 Kita-Plätze fehlen in Deutschland. Wer einen Platz sucht, braucht starke Nerven. Mittlerweile bieten private Unternehmen Hilfestellung.

Pädagogen aus dem Ausland sollen gegen den Erziehermangel helfen. 25.09.2023 | 3:23 min

Kita-Plätze fehlen besonders im Westen

Insbesondere im Westen Deutschlands übersteigt die Nachfrage das Angebot fast überall. Im Osten fehlen schätzungsweise 21.200 Plätze, im Westen sind es voraussichtlich 362.400.

Rechtsanspruch - was bedeutet das in der Praxis? Jan Henrich, ZDF-Redaktion Recht und Justiz, klärt auf. 31.08.2023 | 8:28 min

Zusätzlich wird auch die Situation für Eltern, die einen Platz haben, immer schwieriger, so Anette Stein von der Bertelsmann Stiftung. "In Deutschland ist es normal, dass Eltern morgens erfahren, dass ab nachmittags nur noch der Praktikant die Betreuung übernimmt, dass die Kinder gar nicht gebracht werden können, da alle Erzieherinnen krank sind, oder dass das Kind abgeholt werden muss, da die Betreuung nicht gesichert ist."

Wir sind mitten im Kollaps. Anette Stein, Bertelsmann Stiftung

Verschärfte Lage in den Kitas. Tipps für für die Kitaplatz-Suche von Anette Stein. 25.09.2023 | 5:18 min

Frustrierte Eltern

Auch Christine Finke warnt. Sie bloggt unter anderem zum Kita-Platz-Mangel und ist Stadträtin in Konstanz. Im Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern erlebt Finke eine große Frustration. Nach der verzweifelten Hebammensuche kommt die Kitasuche

Zur persönlichen Not kommt dann für viele das Gefühl, dass es ungerecht zugeht. Christine Finke, Stadträtin in Konstanz

Auf dem Deutschen Kita-Leitungsprozess wurdedarüber gesprochen, wie Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert werden können. 25.09.2023 | 1:51 min

Mehr Frauen sollen arbeiten - aber zu wenig Betreuungsplätze

Die zentrale Verteilung über das Jugendamt sei im Prinzip eine gute Idee vieler Städte. Aber es implodiere nun, weil immer mehr Betreuungsplätze gebraucht würden, zum Leid der Familien, so die Expertin. "In vielen Fällen müsste aufgrund des fehlenden Platzes ein Elternteil zuhause bleiben oder eine private Betreuung bezahlt werden, das schafft Enttäuschung."

Finke spricht noch einen anderen Punkt an:

Die Erwerbsarbeit von Frauen soll gesteigert werden - als Königsweg, um Renten zu sichern. Aber wo sind dann die Kinder in der Zeit? Christine Finke, Stadträtin in Konstanz

Selbst wenn man Kindergärten baue, könnten die Stellen oft nicht belegt werden: Es mangelt an Fachkräften

In deutschen Kitas fehlen Fachkräfte. Mit dem sogenannten Kita-Qualitätsgesetz will Bundesfamilienministerin Paus vor allem in das Kita-Personal investieren. 04.08.2023 | 1:43 min

Personalmangel in Kindertagesstätten

Auch die Bertelsmann-Studie zieht das Fazit: "Es fehlt sowohl an Geld als auch an Personal. Insgesamt müssten schätzungsweise 98.600 Fachkräfte zusätzlich zum vorhandenen Personal eingestellt werden, um den Bedarf zu decken."

Das würde Personalkosten von rund 4,3 Milliarden Euro bedeuten. Bertelsmann-Studie zu Kitas

Dabei liege in den meisten Fällen der Personalschlüssel aber deutlich unter wissenschaftlichen Empfehlungen, so die Studie. "Um ihm gerecht zu werden, wären mehr als 300.000 Fachkräfte nötig."

Kinder aus ärmeren Familien und Haushalten, in denen kein Deutsch gesprochen wird, haben laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung seltener einen Kita-Platz. 10.03.2023 | 0:22 min

Kürzere Ausbildungszeiten für Erzieher gefordert

Aber Erzieherinnen und Erzieher fehlen auf dem Arbeitsmarkt. Finke plädiert für eine kürzere Ausbildungszeit:

Es dauert zu lange und die Ausbildung muss auch besser bezahlt sein. Aus meiner Sicht müsste sie niedrigschwelliger sein. Christine Finke, Stadträtin in Konstanz

In Baden-Württemberg beispielsweise habe man die Qualitätsmaßstäbe bereits gesenkt, dort betreuen immer häufiger nicht mehr nur Fachkräfte die Kinder. "Das ist ein notgedrungener Schritt, das ist eigentlich furchtbar, aber vielleicht ist das der einzige Weg, um dem Problem aktuell zu begegnen", sagt Finke.

Lösungen und Alternativen gesucht

Auch Anette Stein fordert Mut für unpopuläre Ideen. "Wir müssen uns in einzelnen Regionen von einem festen Zeitkontingent, was Eltern versprochen wird, verabschieden."

Das ist derzeit die einfachste Lösung, um einen kompletten Zusammenbruch zu verhindern. Anette Stein, Bertelsmann Stiftung

Die Kita Mäusebande im hessischen Breuberg platzt aus allen Nähten. Der Nachbarort will helfen und nimmt 25 Kinder auf. Weil dieser Ort aber in Bayern liegt, zahlt Hessen der Kita jetzt keine Fördergelder mehr. 27.05.2023 | 2:40 min

Kitaplatz-Suche als Geschäftsidee

Was der Staat gerade nicht leisten kann, nutzen private Unternehmen als Geschäftsidee. Firmen, die sich für große Unternehmen um Vereinbarkeit von Familie und Beruf kümmern, erleben eine rege Nachfrage. Aber auch hier, so Anette Stein von der Bertelsmann Stiftung:

Eine zu kurze Decke bleibt zu kurz. Anette Stein, Bertelsmann Stiftung

Deshalb gibt es ein paar allgemeine Tipps, die die Chance auf einen Kitaplatz erhöhen.

Tipps für die Kitaplatz-Suche Beginnen Sie früh mit der Suche. Entweder schon vor der Geburt oder spätestens direkt danach.

mit der Suche. Entweder schon vor der Geburt oder spätestens direkt danach. Erkundigen Sie sich nach dem Anmeldeverfahren in Ihrer Kommune. Tragen Sie sich, wenn möglich verbindlich , in viele Wartelisten ein.

, in viele Wartelisten ein. Geschwisterkinder erhöhen die Wahrscheinlichkeit.

die Wahrscheinlichkeit. Freunde und Bekannte einspannen. Lokalpresse verfolgen über Kita-Eröffnung.

einspannen. Lokalpresse verfolgen über Kita-Eröffnung. Alternative Betreuungsmöglichkeiten bei der Stadt erfragen.

bei der Stadt erfragen. Kita-Platz-Börsen nutzen. Häufig sind diese von den jeweiligen Städten organisiert und online zu finden. Kurzfristige Angebote werden hier mitgeteilt.

nutzen. Häufig sind diese von den jeweiligen Städten organisiert und online zu finden. Kurzfristige Angebote werden hier mitgeteilt. Wenn kein Platz zu finden ist, auch örtliches Jugendamt um Hilfe bei der Suche bitten.