Gegen Lebensmittelverschwundung: Tricks für Reste im Glas

Was kann man mit Resten noch kochen? Das fragen sich viele Menschen, wenn sie in den Kühlschrank oder in ihren Küchenschrank blicken. Einen schnellen Überblick über mögliche Rezepte gibt die Webseite zugutfuerdietonne.de . Das Angebot des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bietet die Möglichkeit, vorhandene Zutaten einzugeben und liefert daraufhin Rezeptvorschläge, was mit den übriggebliebenen Lebensmitteln noch gekocht werden kann. Die Rezeptsuchmaschine gibt es auch als kostenlose App für Android und iOS.