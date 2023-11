Fast Food: Wie Restaurants von Bestellterminals profitieren

Ganz einfach: Bestellung per Touchscreen. Hinter der kundenfreundlichen Option steckt aber auch eine Strategie.

Eintippen, bezahlen, fertig: Wer etwas in einem Fast-Food-Restaurant bestellen will, muss sich nicht mehr durch lange Schlangen vor der Kasse kämpfen. Digitale Touchscreen-Bildschirme sind praktisch und sparen auch mal Zeit. Aber: Digitale Bestelloptionen bringen uns auch dazu, mehr Essen zu bestellen.

Gäste fühlen sich bei digitalem Bestellen wohler

Selbstbedienungsterminals verändern unser Konsumverhalten. Wo einst ein Gegenüber an der Kasse unbewusst für sozialen Druck gesorgt und somit die Auswahl der Bestellung beeinflusst hat, ist das hier anders.

"Wenn wir einer Person gegenüberstehen, vergleichen wir uns sofort", erklärt Natalie Zumbrunn-Loosli, Ernährungspsychologin am Kompetenzzentrum für Ernährungspsychologie in Zürich.

All diese Formen der Selbst- und Fremdkontrolle fallen bei einer Bestellung am Handy oder Bildschirm weg.

Menüführung regt zu Zusatzkäufen an

Dazu kommt, dass wir uns an den Bildschirmen eher zu Extra-Käufen hinreißen lassen. Das liegt vor allem an der cleveren Programmierung: Extra-Käse? Noch ein Dessert dazu? Anders als beim Menü an der Kasse werden Zusatz-Empfehlungen und Kombinationsmöglichkeiten prominent eingeblendet.