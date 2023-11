Studie sieht Krebsgefahr: Auf Süßstoff besser verzichten?

Aspartam ist ein Zuckerersatzstoff, der in vielen Produkten zur Süßung verwendet wird. Die WHO hat den Stoff als "möglicherweise krebserregend" eingeschätzt. 05.07.2023 | 1:27 min

Ein häufig in Softdrinks, Joghurt und Kaugummi eingesetzter Süßstoff kann laut einer neuen Einstufung der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) unter Umständen Krebs auslösen. In den üblichen konsumierten Mengen dürfte er aber kein Problem darstellen.

Es geht um Aspartam, einen von elf in der EU zugelassenen Süßstoffen. Was über den Süßstoff bekannt ist:

Was ist Aspartam?

Aspartam ist seit vielen Jahren für den menschlichen Verzehr zugelassen, etwa als Tafelsüßstoff oder in Lebensmitteln wie Erfrischungsgetränken, Kaugummi, Joghurt, Eis, Senf, Soßen, sowie in Zahnpasta, Hustensaft und manchen Vitamintabletten.

Was bedeutet es, wenn das Süßungsmittel Aspartam "möglicherweise krebserregend" ist? Dr. Christoph Specht ordnet die Aussagen der WHO ein. 05.07.2023 | 7:43 min

Wer steckt hinter der neuen Einstufung?

Die neue Einstufung als "möglicherweise krebserregend" für Aspartam stammt von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) in Lyon. Sie gehört zur WHO. Die IARC veröffentlichte ihre Erkenntnisse am Freitag in der Fachzeitschrift "The Lancet Oncology".