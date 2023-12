Nachhaltigkeit an Weihnachten: Frohes Fest

Gans mit Knödel und Rotkohl - das Weihnachtsessen hat in Deutschland Tradition - mehrere Millionen Gänse auf de nTellern. Gmeiner macht klar: Tierische Produkte haben einen wesentlich höheren Einfluss aufs Klima als pflanzliche. Fast ein Fünftel der weltweiten Treibhausgasemissionen werden durch die Rodung von Flächen für die Viehwirtschaft verursacht. Mittlerweile gibt es in den Supermärkten viele Produkte wie die "vegane Gans" aus Seitan, die eine Alternative bieten. Will man auf Fleisch nicht verzichten, sei Wild laut Gmeiner eine gute Möglichkeit: Wildtiere brauchen kein extra angebautes Futter, wodurch Ressourcen wie Getreide und Soja erhalten bleiben.