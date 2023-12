Woher kommt der Weihnachtsbaum? Geschichte und Bedeutung

In einigen Ländern gibt es Traditionen, die bei uns weniger bekannt sind: In den USA zum Beispiel wird in den Zweigen eine kleine Glasgurke, ein "Christmas Pickle" versteckt, die dem Finder Glück bringen soll, in Polen und der Ukraine gelten Spinnweben im Baum als Glücksbringer und in Dänemark darf das sogenannte Kræmmerhus am Weihnachtsbaum nicht fehlen.