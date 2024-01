Wintergrillen: Fünf Tipps und Ideen zum Grillen im Winter

Grillprofi Carsten Goms zeigt, dass man auch im Winter sehr gut grillen kann. 08.01.2024 | 7:33 min

Tipp Nr. 1: Im Winter mit Deckel grillen

Tipp Nr. 2: Gasflasche im Winter nicht vereisen lassen

Was gibt es Schöneres als den Grill anzuwerfen und ein schönes Stück Fleisch oder knackiges Gemüse auf den Rost zu legen. Wir zeigen, worauf man achten sollte. 26.07.2023 | 2:30 min

Tipp Nr. 3: Größe und Gas-Art sind beim Wintergrillen entscheidend

Die Deutschen grillen gerne, aber Grillen kann in einigen Fällen auch der Gesundheit schaden. Eine Ernährungswissenschaftlerin erklärt, worauf man achten sollte. 17.08.2023 | 6:23 min

Tipp Nr. 4: Wintergrillen am offenen Feuer - praktisch und gemütlich

Auch am offenen Feuer kann im Winter gegrillt werden, erklärt Carsten Goms. Dafür Rindfleisch oder eine Lachsseite auf ein Brett spannen, "schräg ans Feuer" stellen und dort garen lassen. Besonders geeignet sei diese Methode für eine Lagerfeuer-Party mit vielen Menschen. Das Essen wird direkt am Feuer zubereitet und kann vor Ort im Brötchen serviert werden, so Goms. Eine Situation werde durch das Essen am Feuer umgangen: Dass die Speisen auf dem Weg ins Esszimmer kalt werden.