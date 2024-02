Alternativen beim Grillen: Knusprig braucht keine Grillkohle

Gute Röstaromen gibt’s auch ohne Holzkohle

Also, schmeckt mit Holzkohle Gegrilltes wirklich am besten? "Das ist wirklich ein Grillmythos, dass es nur mit Holzkohle richtig schmeckt", erklärt Hoffmann.

Denn die typischen Röstaromen lägen nicht am Brennstoff, sondern allein an der hohen Temperatur, die ein Grill erzeuge.

Für Grillkohle wird immer wieder auch Tropenholz verwendet

Das Problem bei Grillkohle : Sie wird zu 70 Prozent importiert. Herkunftsländer wie Paraguay, Namibia, Nigeria oder Südafrika bezeichnete der WWF schon vor Jahren als Hochrisikoländer in Sachen Holzbeschaffung, der dort verbreiteten Korruption wegen. Bei Tests der Inhaltsstoffe fanden sich nämlich immer wieder auch Tropenhölzer - in bis zu 40 Prozent der Grillkohle.

Und auch Polen, von wo wir viel Grillkohle beziehen, kaufe dafür seinerseits viel Holz und fertige Grillkohle aus Afrika ein. In Polen, so der WWF-Wald-Experte Johannes Zahnen, würde dann nur weiterverarbeitet oder neu abgefüllt. "Made in Poland" sei daher oft Verbraucher-Täuschung. Sein Fazit: Der Verkauf illegal erzeugter Grillkohle ist leider weiter Alltag in Deutschland.