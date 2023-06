Kulturpass für 18-Jährige: Am Mittwoch ist der Kulturpass für 18-Jährige an den Start gegangen. Alle Jugendlichen des Jahrgangs 2005 - die ihren 18. Geburtstag in diesem Jahr bereits begangen haben oder ihn noch vor sich haben und die in Deutschland leben - erhalten nach einer Registrierung in der Kulturpass-App ein Taschengeld in Höhe von 200 Euro. Damit können Konzerttickets, Bücher, Musikinstrumente, Kinobesuche und vieles mehr finanziert werden. Sollte der Kulturpass ein Erfolg werden, dann könne das Angebot in Zukunft auch ausgeweitet werden.