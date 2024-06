Warum Tomaten überwiegend nach Deutschland importiert werden

In Deutschland werden Tomaten vor allem im geschützten Anbau gepflanzt , also unter Folie oder Glas. Das kostet allerdings Ressourcen, vor allem Energie. Dabei hätte der Freilandanbau noch großes Potenzial, findet Pflanzenzüchter Dr. Bernd Horneburg, Wissenschaftler für das Fachgebiet "Ökologische Pflanzenzüchtung und Agrobiodiversität " an der Universität Kassel. Der Vorteil: "Je nach Boden braucht man keine Bewässerung oder nur beschränkte Bewässerung. Man braucht natürlich keine Heizung und man spart sich den ganzen Überbau, sei es Folientunnel, sei es Gewächshaus."