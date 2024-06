Nachwuchs-Landwirte in der EU fordern mehr Unterstützung

Landwirtschaft in Europa vor Herausforderungen

EU-Politik weit von Praxis entfernt

Junglandwirte treffen sich mit Entscheidungsträgern

Bedingungen für Nachwuchs in der Landwirtschaft

Grundstückspreise seien hoch. "Das steht nicht mehr in Relation zu dem, was wir durch den Anbau von Lebensmitteln verdienen", meint Peter. Bei Junglandwirten sei zudem die Wahrscheinlichkeit zwei- bis dreimal höher, dass ihnen ein Kredit von der Bank nicht gewährt würde, so Peter. Dazu kommt der Klimawandel.

Unterstützung für Erreichen der Nachhaltigkeitsziele

Das sieht auch Harald Grethe so. Er ist Agrarwissenschaftler. "Ja, wir müssen die Nachhaltigkeitsziele erhöhen. Das kostet aber Geld und das muss man als Staat auch honorieren, mit Klimaschutzprämien, Biodiversitätsprämien, mit Tierwohlprämien - also ganz konkret sich die Leistung einkaufen, die die Landwirte am Markt nicht entlohnt bekommen." Es passiere schon etwas, aber viel zu wenig, so Grethe.

Europawahl 2024: Chance auf Veränderung?

Wünsche für die nächste Legislaturperiode

Peter Meedendorp liebt den Job, auch wenn die Branche ihre Tücken hat. Seit er als Teenager das erste Mal auf dem Traktor saß, will er Landwirt sein - auch in Zukunft. "Es fühlt sich nie wie immer der gleiche Job an. Du kannst alles so anpassen, wie es dir gefällt", meint er. Das solle so bleiben, auch bei all den Auflagen, all der Bürokratie. Denn das Beste an dem Job, so Peter, sei die Freiheit.