Big Brother in der Landwirtschaft - Bauer Jung verklagt EU

Reinhard Jung ist kein Europa-Feind, aber er ist wütend auf Europas Agrarpolitik. Der Biobauer aus Lennewitz, einem kleinen Ort in der Prignitz, liebt seine Wahlheimat und seinen Beruf und findet, dass die Welt für Landwirte hier in Ordnung sein könnte. Doch im europäischen Bauern-Konzert und im Zusammenspiel mit den Behörden empfindet er großen Missklang.

Für Regeln aber gegen "Bürokratiemonster"

EU überwacht Felder mit Satelliten

In einer Reise erzählen Autoren aus den ZDF-Landesstudios Geschichten von nachbarschaftlichem Zusammenleben in der EU. Dort berichtet auch Bauer Jung von seiner Arbeit.

Alle erfassten Bilder werden dann in einem Rechenzentrum in Ungarn unter anderem mit den Angaben in Bauer Jungs Subventionsanträgen abgeglichen. Das System sei ungenau und fehlerbehaftet, aber zwinge die Bauern zu ständiger Korrespondenz mit den Behörden. Jung erläutert: "Wenn dann irgendwelche Unklarheiten sind, kriegen wir Push-Nachrichten auf unser Handy und müssen dann dem Amt für ländliche Räume mithilfe von georeferenzierten Fotos darlegen, dass alles in bester Ordnung ist. Oder die Kontrolle kommt zu uns raus."