Wie die EU die Agrarpolitik reformieren will

Die europaweiten Bauernproteste scheinen zu fruchten, die EU-Kommission schlägt Ausnahmen von Umweltauflagen und weniger Kontrollen vor. Nach einem Eilverfahren stimmt das Europaparlament am Mittwoch über die Vorschläge ab. Es geht um Änderungen an der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), aus der jährlich Milliardensubventionen an die Landwirtschaft fließen.