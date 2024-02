Blockaden & illegale Demos: Eskalieren die Bauernproteste?

So sieht es auch das "Landvolk Mittelweser" bei der heutigen Bauern-Demonstration in Bremen . Unangemeldeten Protestaktionen, wie denen in Bremerhaven, versuche sein Verband entgegenzuwirken, wenn er im Vorfeld davon erführe, so Christoph Klomburg, Vorsitzender des Landvolks Mittelweser gegenüber dem ZDF.