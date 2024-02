Unangemeldeter Protest: Bauern blockieren Kretschmann

Landwirtinnen und Landwirte kündigen neue Proteste an, die Ampel will den Bauern entgegenkommen. Für welche Agrarpolitik steht die Koalition? 21.01.2024 | 4:08 min

Unangemeldeter Protest - Bauern fordern Gespräch mit Kretschmann

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Laut dem Bericht des SWR kritisierten die Bauern insbesondere die Produktionsstandards in der Landwirtschaft und die Last der hohen Auflagen in Deutschland. Die Konkurrenz aus dem Ausland könne so billigere Produkte in die Supermärkte bringen, die mit den regionalen Erzeugnissen im Wettbewerb stünden.