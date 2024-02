Bauern-Demo am Frankfurter Flughafen hat begonnen

Demonstration an Deutschlands größtem Airport: Traktoren blockieren Straßen rund um den Frankfurter Flughafen. Passagiere sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. 03.02.2024 | 0:22 min

Mit ihren Traktoren demonstrieren Landwirte an diesem Samstag am Frankfurter Flughafen. Wie ein Polizeisprecher sagte, begaben sich die Bauern am Morgen gegen 6 Uhr Richtung Airport. Geplant sei eine Protestfahrt rund um das Gelände. Passagiere müssen sich auf Beeinträchtigungen bei der Anreise einstellen, die Polizei erwartet Straßensperrungen bis zum Nachmittag.