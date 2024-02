Bauern und Lindner bei Bürgerdialog: Zwei Welten in Lübeck

Bundesfinanzminister Christian Lindner trifft Bürger in Lübeck.

Lindner will mit Persönlichem punkten

Nicht alle Stühle sind besetzt, 150 Plätze waren verlost worden, knapp 100 Menschen sind gekommen. Es gebe persönliche Wurzeln, sagt Lindner. Schließlich hätte die Familie seiner Frau in Lübeck mal eine Gaststätte betrieben. "1791 war das", sagt er. Lindner erntet einen kleinen Lacher für diese klassische Eröffnung, sich das Publikum mit Persönlichem erobern zu wollen. Aber dafür sind die Leute nicht gekommen.

Steuergelder allein könnten nicht die Probleme der Bauern lösen - es werde für Anderes gebraucht, so Lindner. Steuererhöhungen seien keine Option: "Wir brauchen wirtschaftlichen Aufschwung." 15.01.2024 | 7:28 min

Lindner zeigt sich gesprächsbereit mit Bauern

Und schon der zweite Fragesteller ist dann auch ein Landwirt. "Sie haben uns stehenlassen", klagt er über mangelnde Unterstützung Lindners für die demonstrierenden Landwirte in Sachen Agrardiesel . Lindner kontert: "Machen sie eine Liste, ich bin bereit zu sprechen." Der Landwirt kontert: "Die Liste liegt bei ihnen im Schreibtisch, sie reden sich raus."

So geht es hin und her. "Sie können weiter demonstrieren, aber ich sage ihnen, nutzen sie das Angebot", sagt Lindner weiter, "was haben sie davon, wenn der Agrardiesel zurückgedreht wird, aber die Bürokratie bleibt?" Und um die Diskussion zu beenden: