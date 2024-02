Finanzminister Lindner will Solidaritätszuschlag streichen

In der Debatte um eine Entlastung deutscher Unternehmen hat Bundesfinanzminister Christian Lindner FDP ) eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags vorgeschlagen. Bei der Analyse der Lage sei er sich mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ) einig, sagte Lindner am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".