Streit um Agrardiesel: Was der Bund alles subventioniert

Fürs Jahr 2023 hat die Bundesregierung 65,9 Milliarden Euro an Subventionen veranschlagt. Mehr als zwei Drittel davon sind Finanzhilfen. Darunter fallen zum Beispiel direkte Förderungen und Darlehen. Ein knappes Drittel der Subventionen gibt der Staat in Form von Steuervergünstigungen aus - hier fließt also kein Geld, sondern es wird auf Steuereinnahmen bewusst verzichtet. Das geht aus dem aktuellen Subventionsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor.