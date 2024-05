EU-Koalition: Kritik an von der Leyens Rechtsaußen-Haltung

Schmit kritisierte von der Leyen in der Debatte auch für EU-Migrationsabkommen mit Staaten in Nordafrika. Er sei entsetzt über die Medienberichte, denen zufolge Migranten in Tunesien in die Wüste getrieben, verprügelt und teilweise getötet würden, sagte Schmit am Donnerstag in Brüssel während der TV-Debatte der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für die Europawahl.