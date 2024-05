Glossar: Wichtige Begriffe zur EU-Wahl

Von A wie Abgeordneter bis W wie Wahl-Urne: Im Glossar finden Sie Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen der EU-Wahl. Quelle: Marijan Murat/dpa

Abgeordnete

Abgeordnete sind Vertreter der Parteien in einem Parlament.

Abgeordnete besprechen politische Themen und treffen wichtige Entscheidungen.

Die Bürger wählen ihre Abgeordneten in einer Wahl.

Europäische Union

Die Europäische Union heißt abgekürzt EU.

Die EU ist eine Gruppe von 27 Ländern in Europa.

Manche Länder in Europa sind nicht in der EU.

Die EU arbeitet an gemeinsamen Zielen für das Zusammenleben.

Das wichtigste Ziel ist Frieden.

Und: Alle Menschen in der EU sollen die gleichen Rechte haben.

Dafür macht die EU gemeinsame Gesetze.

Auch Deutschland gehört zur EU.

Europäisches Parlament

Das Europäische Parlament heißt abgekürzt EU-Parlament.

Das EU-Parlament ist die Vertretung für die Bürger in Europa.

Im EU-Parlament treffen sich die Abgeordneten aus allen Ländern der EU.

Die Politiker sprechen dort über wichtige Fragen.

Die Politiker treffen Entscheidungen für das Leben in der EU.

Europa-Wahl

Man sagt auch: EU-Wahl

Die EU-Wahl findet alle 5 Jahre statt.

Dann wählen Menschen in allen Ländern der EU.

Die Menschen wählen eine Partei.

Bekommt eine Partei viele Stimmen,

kann sie viele Vertreter in das EU-Parlament schicken.

Die EU-Wahl ist eine der größten demokratischen Wahlen der Welt.

Fraktion

Eine Fraktion ist eine Gruppe von Abgeordneten im EU-Parlament.

Diese Gruppe arbeitet freiwillig zusammen.

Die Abgeordneten einer Fraktion haben ähnliche Ziele.

In einer Fraktion im EU-Parlament sind Abgeordnete

aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Parteien.

Partei

Eine Partei ist eine Gruppe von Politikern.

Die Politiker haben ähnliche Ansichten zu bestimmten Themen.

Zusammen wollen die Politiker ihre Ansichten und Ideen durchsetzen.

Verschiedene Parteien finden verschiedene Sachen wichtig.

Mit Ihrer Stimme können Sie entscheiden: Diese Partei vertritt meine Meinung am besten.

Spitzen-Kandidat

Spitzen-Kandidaten sind die Gesichter einer Partei im Wahl-Kampf.

Oft sind sie auf Wahl-Plakaten zu sehen.

Sie bringen die Themen der Partei zu den Menschen.

Stimm-Zettel

Der Stimm-Zettel ist ein wichtiges Dokument für eine Wahl.

Auf dem Stimm-Zettel für die EU-Wahl stehen:

die Namen der Parteien, die Sie wählen können

die Namen von Politikern aus der Partei.

Auf dem Stimm-Zettel für die EU-Wahl kreuzen Sie eine Partei an.

Wahl-Benachrichtigung

Wenn Sie wählen dürfen, haben Sie eine Benachrichtigung per Post bekommen.

Das ist eine Einladung zur Wahl.

Wahl-Lokal oder Wahl-Raum

In einem Wahl-Lokal gehen Sie wählen.

Die Adresse steht auf Ihrer Wahl-Benachrichtigung.

Das Wahl-Lokal ist immer in der Nähe von Ihrer Wohnung.

Zum Beispiel ein Klassenraum in einer Schule.

In einem Wahl-Lokal stehen die Wahl-Kabinen.

In der Wahl-Kabine machen Sie Ihr Kreuz auf dem Stimm-Zettel.

Wahl-Programm

Viele Parteien haben ein Wahl-Programm.

Das ist ein politischer Text.

In dem Wahl-Programm schreibt eine Partei ihre Ziele und Meinungen auf.

Das ganze Wahl-Programm gibt es oft auf der Internet-Seite der Partei.

Wahl-Schein

Der Wahl-Schein ist ein Zettel.

Sie brauchen den Wahl-Schein,

wenn Sie zum Beispiel in einem selbst ausgesuchten Wahl-Lokal wählen möchten.

Oder: Wenn Sie per Post wählen wollen.

Das nennt man auch: Brief-Wahl.

Sie müssen den Wahl-Schein beantragen.

Den Antrag dafür finden Sie auf der Wahl-Benachrichtigung.

Wahl-Urne

Die Wahl-Urne ist eine Kiste.

Nachdem Sie gewählt haben, müssen Sie Ihren Stimm-Zettel falten und in eine Wahl-Urne werfen.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.