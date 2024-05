Wie läuft die EU-Wahl ab?

In ganz Europa wählen mehr als 350 Millionen Menschen das EU-Parlament. In Deutschland wählen mehr als 65 Millionen Menschen.

In Deutschland findet die Europa-Wahl am 9. Juni 2024 statt. Das ist ein Sonntag.

Wer darf alles wählen?

Die Wahl-Benachrichtigung

Wenn Sie wählen dürfen, haben Sie eine Benachrichtigung per Post bekommen. Das ist eine Einladung zur Wahl. Haben Sie keine Post bekommen? Dann rufen Sie bei Ihrer Gemeinde an. Dort ist das Wahl-Amt.

Wählen im Wahl-Raum

Andere Möglichkeiten zu wählen

Der Wahl-Schein

Den Antrag für den Wahl-Schein finden Sie auf der Rückseite Ihrer Wahl-Benachrichtigung. Oder auf der Internet-Seite Ihrer Gemeinde. Sie können sich von einem anderen Menschen beim Ausfüllen helfen lassen. Den Wahl-Schein bekommen Sie später von Ihrer Gemeinde. Der Wahl-Schein ist nicht der Stimm-Zettel. Mit diesem Wahl-Schein können Sie zum Beispiel in einem anderen Wahl-Raum wählen. Den Wahl-Schein brauchen Sie auch, wenn Sie per Post wählen wollen. Das nennt man: Brief-Wahl.

Brief-Wahl: Wählen per Post

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.